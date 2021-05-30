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Haberler Ekonomi Mersin'de icradan satılık tarım arazisi

'de icradan satılık tarım arazisi

'in ilçesinde bulunan 496 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arazinin satış fiyatı da belirtildi.

Mersin'de icradan satılık tarım arazisi

30.05.2021, 10:05

Mahkeme Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan 496 metrekare büyüklüğündeki arazi için satış kararı verdi. Arazinin hafif eğimli olup, dalgalı bir yapıya sahip olduğu ve toprak yapısının killi-tınlı yapıda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arazinin satış tarihi olarak 30.06.2021 13:10 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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