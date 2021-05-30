Mersin'de icradan satılık tarım arazisi

Mahkeme Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan 496 metrekare büyüklüğündeki arazi için satış kararı verdi. Arazinin hafif eğimli olup, dalgalı bir yapıya sahip olduğu ve toprak yapısının killi-tınlı yapıda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arazinin satış tarihi olarak 30.06.2021 13:10 belirlendi.