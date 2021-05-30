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Haberler Ekonomi Patronun sözü için emsal karar

Patronun sözü için emsal karar

Patronun sözü için emsal karar

30.5.2021

FABRİKAYI gezen patron, eli cebinde olan işçiyi, 'lan oğlum elini cebinden çıkar' diyerek uyardı. İşverenin ani davranışıyla şaşkınlık yaşayan işçi ise 'Sen ne yapıyorsun?' diye cevap verince kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı verilmeden işten kovuldu. Davaya son noktayı koyan Yargıtay, patronluğun ya da amirliğin kimseye işçiye, 'lan oğlum elini cebinden çıkar' diyerek küçültücü, tahrik edici ifade kullanma hakkı vermeyeceğine dikkat çekti. Kararda, "Mahkeme hükmünün bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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