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Haberler Ekonomi TOKI indiriminden 11 bin 768 kişi yararlandı

TOKI indiriminden 11 bin 768 kişi yararlandı

TOKI indiriminden 11 bin 768 kişi yararlandı

30.5.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Nisan'da başlatılan indirim kampanyasından, 28 Mayıs itibarıyla 11 bin 768 kişi faydalandı. Kampanyada 9 bin 631 kişi, borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.
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