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Haberler Ekonomi Vatandaştan Bakan Kurum’a teşekkür

Vatandaştan Bakan Kurum’a teşekkür

Vatandaştan Bakan Kurum’a teşekkür

30.5.2021

İZMİR'DE depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelerin teslim tarihini açıkladı. Ziyareti esnasında Bakan Kurum ile sohbet eden bir vatandaş, "Ben AK Partili değilim CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor. Yıkılan binalar gayet güzel yapılıyor. Ben gördüğümü söylerim Allah var" diyerek Kurum'a teşekkür etti. Bazı örnek daireleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Kurum, "İnşallah Eylül ayında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yeni yuvalarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.
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