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Haberler Ekonomi Antalya ve Muğla’da sezon hareketliliği

Antalya ve Muğla’da sezon hareketliliği

Antalya ve Muğla’da sezon hareketliliği

31.5.2021

KOVİD-19 salgını sürecinde verdiği "sağlıklı ve güvenli" tatil imkanıyla ön plana çıkan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da, iç ve dış pazardaki turizm haraketliliğinin haziranda başlaması bekleniyor. Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi gözde tatil merkezlerinde sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Alınan tedbirlerin yanı sıra Bakanlığın "Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programı" kapsamında, turizm sektöründe çalışanların aşılama çalışmaları hızla sürdürülüyor. Salgına rağmen geçen sene 3 milyon 512 bin 910 turistin ziyaret ettiği Antalya'da, bu yıl daha fazla misafirin tatil yapması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, "Doğu Avrupa, Ukrayna ve Polonya ile iç pazarda hareketlilik başladı. Haziranda yurt dışındaki bu pazarlardan gelecek uçak sayısının artacağını öngörüyoruz" dedi.

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