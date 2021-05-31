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Haberler Ekonomi Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

16 öğretim elemanı alacak

Rektörlüğü, 16 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

31.05.2021, 09:58

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak.

Üniversitenin web sayfasında belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara/Müdürlüklere" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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