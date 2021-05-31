‘İzmir, yüksek teknoloji öncüsü olmalı’

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. İzmir ekonomisinden, ESİAD'taki gelişmelere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Karabağlı, "İzmir, çok yüksek teknoloji üretmeye öncülük etmeli. Bu sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de fırsatıdır.

Çünkü teknolojide dışa bağımlılık ülkemiz için bir engeldir. Biz bunu yaratmak zorundayız. İzmir'in bu noktada iyi bir yatırım ortamı yarattığına inanıyorum" dedi.



ESİAD'TAKİ HEDEFLERİNİZ NELER?

11 sene önce ESİAD'a üye oldum ve çeşitli kademelerinde görev aldım. ESİAD'ta komite başkanlığı görevi ve yönetim kurulu üyeliği yaptım.

Bu dönemde de başkan adaylığı gündeme geldi, görevi devraldık.

Önümüzdeki süreçte elimden geldiğince ESİAD'ın değerlerinin daha yukarıya taşınmasını, güncel konulara yönelik çalışmalar yapmasını sağlayacağım.

ESİAD'ın söylemleri ve etkinlikleri ile liderlik pozisyonuna katkıda bulmaya çalışacağım.



ESİAD'TA GÖREVE GELDİĞİNİZDEN BU YANA NELER GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?

ESİAD'ta bazı görev bölümleri yaptık. Faaliyet Kurulu dediğimiz bir kurul oluşturduk. Göreve geldiğimiz 24 Mart'tan beridir 5'inci toplantıyı gerçekleştirdik.

Eskiden komite diye adlandırdığımız ama şu anda adına 'Yuvarlak Masa' dediğimiz yeni bir olgu yarattık. Komiteden daha geniş kapsamlı bir kavram ve herkese eşit düzeyde söz hakkı tanıdığımız bir anlayış bu. Toplamda 11 adet de yuvarlak masamız ortaya çıktı. Buralarda önemli projeler oluşturacağız. Var olan odalarla ve bölgemizdeki benzer çalışmaları yapan kurumlarla iletişimi geliştirip güç birliği ile ortak paydada bölgemize ve ülkemize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir ekonomisinden, ESİAD'taki gelişmelere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.



AVRUPA BİRLİĞİ İLE ORTAK ÇALIŞMALARINIZ OLACAK MI?

ESİAD, Avrupa Birliği bilgi merkezidir. Türkiye'de şu anda 19 adet AB Bilgi Merkezi bulunuyor.

Bunların içerisinde kamu bileşeni olmayan ve STK olan tek kurum ESİAD'tır. Bu misyonunu da devam ettiriyoruz. Bu ESİAD'a duyulan güvenin bir sonucudur.

Bu dönem misyonumuzda AB'ye verdiğimiz projelerde birliktelik sağlamaya çalışacağız. ESİAD, üniversiteler ve kamu kurumları...

Bunu gerçekleştirdiğimizde projelerimizin çok daha başarılı ve etkili olacağına inanıyorum.



"IZMİR'İN YAPACAGI ATILIM TÜRKİYE İÇİN DE BİR FIRSAT"

Ege Bölgesi ve İzmir'in en önemli eksiklikleri neler?

ÜLKEMİZİN en büyük eksikliklerinden bir tanesi 'çok yüksek teknoloji' diyorum. Bunu Türkiye'de var etmemiz lazım. Evet, biz Türk mühendisleri olarak güzel işler başarıyoruz ama yeterli değil. Bizler teknolojiyi yaratan teknolojiyi geliştirmeliyiz. Teknolojide ana fikri ortaya koyabilecek, inovatif güce, insan kaynağına ve çalışma ortamına ihtiyacımız var. Bu tür teknolojiler, genelde alışılagelmiş yaşam tarzının dışında düşünen ve yaşayan insanlar tarafından geliştirilir. Bana göre de İzmir buna en uygun şehirlerden biri.

NEDEN İZMİR'İN EN UYGUN ŞEHİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

İZMİR'DE çok uzun dönemler farklı kültürlerin bir arada yaşaması bu kentin genine işlemiş. İzmir, çok yüksek teknoloji üretmeye öncülük etmeli.

Bu sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de fırsatıdır. Çünkü çok yüksek teknolojide dışa bağımlılık ülkemiz için bir engeldir. Biz bunu aşmak ve bu değerleri yaratmak zorundayız. İzmir'in bu noktada iyi bir yatırım ortamı yarattığına inanıyorum. Bu meşalenin yakılmasında, ESİAD da bir miktar sorumluluk üstlenebilir. Türkiye'nin bu fırsatı artık kaçırmaması gerekiyor.

Mert ALPDÜNDAR