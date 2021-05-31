Küçük bir atölyeden sektörün zirvesine

Mağazalarında basketbol ürünlerinden şapka tekstil ürünlerine kadar birçok ürün yelpazesi bulunan Eyüp Demoğlu, "Tek amacım ülke ekonomisine katma değer kazandırmak. Yaşadığımız pandemi sürecinde büyük gayret gösterdik. Elimden geldiği sürece öz sermayemi korumaya çalıştım" dedi.



"ASLA PES ETMEYİN"

Tekstilde artık dünya markası olduklarını belirten Demoğlu, "Ekonomi çarklarını döndürmeye var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hedefim ülkemizin çeşitli illerinde mağazalarımızın sayısını artırmak"diye konuştu. İş hayatının birçok zorluğuna göğüs gerdiğini söyleyen Demoğlu, "İşe ilk başladığım dönemde çeşitli sorunlarla karşılaştım. Birkaç kez atölyemiz batma noktasına geldi. Her defasında pes etmeden hedefime odaklandım. Ayağa kalkıp işime sıkı sıkı sarıldım ve tekstil dünyasına kendimi kabul ettirdim. Azimle gece gündüz çalıştım. Pes etmiş olsaydım bugün başarılı olamazdım. İş hayatına yeni başlayan arkadaşlarımıza da önerim; asla pes etmesinler. Azmin ve çalışkanlığın karşılığını muhakkak alacaklardır" ifadelerini kullandı.





MÜSTERI ODAKLI HIZMET ANLAYISI

İŞ olarak en çok müşteri odaklı çalışmaları önemsediğini vurgulayan Demoğlu, "Çalışma hayatım boyunca her zaman müşterilerimin taleplerine önem verdim. Müşterilerimiz memnun olunca işin devamlılığını sağlıyoruz. Pandemi döneminde tek bir çalışanımızı işten çıkarmadık. Yatırımlarımıza da ara vermeden devam ettik" dedi. İşini severek yaptığını söyleyen Demoğlu, "Kaliteli ürünler üretiyoruz. 20 yıllık meslek hayatımda bir tane müşterimizden şikayet almadık. Ürünlerimiz dünden bugüne hep aynı kalitede. Önceliğimiz her zaman müşteri menmuniyeti oldu" şeklinde konuştu.



Şenol KANTÜRK