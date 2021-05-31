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Haberler Ekonomi Mahalle bakkalını koruyan yasa yolda

Mahalle bakkalını koruyan yasa yolda

Mahalle bakkalını koruyan yasa yolda

31.5.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.
Küçük esnafı korumak için harekete geçen hükümetin, önümüzdeki hafta bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili makamlarla toplantı yapacağı öğrenildi. Yeni düzenlemede zincir market, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

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