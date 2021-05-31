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Haberler Ekonomi Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

30 öğretim üyesi alıyor

, 30 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

31.05.2021, 09:55

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi 11 Haziran olduğu bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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