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Haberler Ekonomi Mükellefler ıçın vergı ödeme süresi sona eriyor

Mükellefler ıçın vergı ödeme süresi sona eriyor

Mükellefler ıçın vergı ödeme süresi sona eriyor

31.5.2021

KOVİD-19 salgınında geçilen "tam kapanma süreci" nedeniyle ertelenen bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri bugün gün sonunda dolacak. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında 3'üncü taksitin gün sonuna kadar ödenmesi gerekirken, bu yıla ilişkin emlak vergisinin ilk taksitinin de aynı sürede ödenmesi önem taşıyor. Kovid- 19 salgınından etkilenen işletmelere destek amacıyla uygulanan KDV indirimlerinin uygulama süresi ile Türk lirası mevduatlara uygulanan stopaj desteğinin süresi de bugün sona erecek.

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