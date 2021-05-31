Türk-İş ve Hak-İş'in brüt ücret talebi belli oldu

Kritik enflasyon verisi öncesi milyonların beklediği haber geldi. Türk-İş ve Hak-İş, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini sundu.Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4800 TL'ye yükseltilmesini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüz 20, diğer 6 aylar için enflasyon+ yüzde 3 refah payı talep etti. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında olacak. Buna göre 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek.

Kritik enflasyon verisi öncesi milyonların beklediği haber geldi. Türk-İş ve Hak-İş, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini sundu.Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini ve 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+ yüzde 3 refah payı talep etti.

YÜZ BİNLERCE İŞÇİNİN GÖZÜ ZAM PAZARLIĞINDA

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Edinilen bilgiye göre talepler arasında, sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması var.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm işçiler için taban ücretin brüt 4800 TL olması istendi. Bu rakamın üstüne 2021 yılı ilk 6 ayı için yüzde 20 zam istendi.

İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi. Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1500 TL ek ödeme yapılması istendi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.

TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE



Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28'e yükselecek.