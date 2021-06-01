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Haberler Ekonomi 10 tekne mavi bayrak kazandı

10 tekne kazandı

10 tekne mavi bayrak kazandı

1.6.2021

TEKNELERDE de "mavi bayrak" uygulaması başlatıldı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "Mavi bayrak" ödülünü 10 turizm teknesi kazandı. TÜRÇEV görevlileri, Antalya'nın Kemer ve Kaş ilçelerinde ödül kazanan tekneleri denetleyerek, sertifikalarını ve mavi bayraklarını sahiplerine teslim etti.
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