10 tekne mavi bayrak kazandı

TEKNELERDE de "mavi bayrak" uygulaması başlatıldı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "Mavi bayrak" ödülünü 10 turizm teknesi kazandı. TÜRÇEV görevlileri, Antalya'nın Kemer ve Kaş ilçelerinde ödül kazanan tekneleri denetleyerek, sertifikalarını ve mavi bayraklarını sahiplerine teslim etti.

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