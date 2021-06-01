112 lira yerine 33 lira faizle borç silinecek

MİLYONLARCA vatandaşın ve işletmenin Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, MTV, KDV, ÖTV, idari para cezaları, karayolu kaçak geçiş ücreti, prim borçları yapılandırılırken, 10 milyon araç sahibini ilgilendiren araç muayene cezaları da bu kapsama alındı. Araç sahiplerine yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Aracının muayenesini geciktirenler muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecek. Esnaf, diş hekimi, avukat, mühendislerin mensubu oldukları odalara ödemedikleri aidatların anaparasını yatırmaları durumunda faizler silinecek.

30 KASIM'A KADAR TESTİNİZİ YAPTIRIN

HİÇ gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

GENEL KURULA GELİYOR

Devlete olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Düzenlemeyle, her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

BU YIL SONUNA KADAR

Araç muayenelerini süresinde yatıramamış olanların borçlarını ödemelerini teşvik için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla faiz alacağında indirime gidiliyor. Muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkânı sunulacak.

İhtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, mevcut vergi indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, geçen yıl 10 milyon 257 bin aracın muayene olduğunu söyledi. Dilbay, "Bu yılın ilk 4 ayında 152 milyon liralık bir gecikme cezası tahsilatı olmuş. Geciktirenler yılsonuna kadar yüzde 5 yerine aylık 0.75 ödemek suretiyle araç muayenelerini yaptırabilecekler" dedi.

HAZAL ATEŞ