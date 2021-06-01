Bakan Kurum: Sıfır Atık Projemizle ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık

"Sıfır Atık Projesinde 2023 hedefimizi güncelliyoruz" diyen Kurum, "150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz. İklim değişikliğinin su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun en son üzücü örneğini Marmara Denizimizde görüyoruz. İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki durağanlık ve kirlilik, müsilajın, yani deniz salyasının artmasına temel neden olmuştur."