Bursa Uludağ Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Profesör - Doçent unvanlarında 29 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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