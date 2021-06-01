Çelik üretimi yüzde 46 arttı

TÜRKİYE'NİN ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayı verilerine göre üretim ocak-nisan döneminde ise yüzde 16,9 yükselerek 13,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

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