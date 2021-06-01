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Haberler Ekonomi Ejder meyvesi üreticisi umutlu

üreticisi umutlu

Ejder meyvesi üreticisi umutlu

1.6.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde pitaya (ejder meyvesi) üretimine başlayan çiftçiler bu yıl iyi fiyat ve rekolte bekliyor.

Çiftçilere geçen yıl 97 bin 500 lira destek sağlanırken, Efeler Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Cemal Şahin, kazancı yüksek tropik meyvelerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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