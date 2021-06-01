Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gazi Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.