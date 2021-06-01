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Haberler Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

19 sürekli işçi alıyor

, 19 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 04 Haziran 2021 olarak açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 sürekli işçi alıyor

01.06.2021, 10:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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