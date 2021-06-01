Son dakika haberi...Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.Detaylar geliyor...
Son dakika haberler...Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.
Son dakika haberi...Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.Detaylar geliyor...
Türk lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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