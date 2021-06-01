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Haberler Ekonomi Türk lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı!

mevduata stopaj desteği uzatıldı!

Son dakika haberler... mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.

Türk lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı!

01.06.2021, 09:16

Son dakika haberi...Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.

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