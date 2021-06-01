Haberler Ekonomi Türk lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı!

Türk lirası mevduata stopaj desteği uzatıldı!

Son dakika haberler...Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında uzatılacağı belirtildi.

01.06.2021, 09:16