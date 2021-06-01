Türkiye’nin Otomobili dönüsümü hızlandırdı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için endüstrideki dönüşüme kendini uyarlaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili projesiyle bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.

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