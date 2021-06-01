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Haberler Ekonomi Türkiye’nin Otomobili dönüsümü hızlandırdı

Türkiye’nin Otomobili dönüsümü hızlandırdı

Türkiye’nin Otomobili dönüsümü hızlandırdı

1.6.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için endüstrideki dönüşüme kendini uyarlaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili projesiyle bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.
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