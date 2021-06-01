SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için endüstrideki dönüşüme kendini uyarlaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili projesiyle bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.
Türkiye’nin Otomobili dönüsümü hızlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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