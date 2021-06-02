Haberler Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi'ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacak.

02.06.2021, 09:54