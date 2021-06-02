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Haberler Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

11 sözleşmeli personel alacak

'ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacak.

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

02.06.2021, 09:54

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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