Aydem’e Ege’nin en iyi işvereni ödülü

Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projeler, insan kaynağına ve yenilikçi kurumsal uygulamalarına yaptığı yatırımlarla, Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Özel, Sektör ve Bölge Ödülleri'nde "Ege'nin En İyi İşverenleri" kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan şirketler arasında birincilik ödülünü kazandı. Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, "İş yaşamında yepyeni bir vizyona geçmemizi sağlayan küresel salgına rağmen, Ege Bölgesi'nin En İyi İşvereni unvanını kazandığımız için hem mutlu hem gururluyuz. Her bir çalışanımız için mükemmel bir iş yeri yaratma çabamızı daha da büyük bir istekle devam ettireceğiz ve sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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