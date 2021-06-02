Domates ihracatını 100 bin tona çıkarırız

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ihracat kotasını 50 bin ton artırmasıyla bu yılı 100 bin tonun biraz üzerinde ihracatla kapatabileceklerini, kotanın tamamen kaldırılması halinde ise bu pazarda 200 bin tonluk potansiyeli kullanabileceklerini bildirdi. Uçak, Rusya'nın kota kararının Türk domates ihracatçıları tarafından buruk bir sevinçle karşılandığını söyledi.