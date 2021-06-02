Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 oldu. Geriye 2 veri kaldı.
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.
Böylece en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
Emekliler maaş zammı için yarınki veriyi bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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