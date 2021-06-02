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Haberler Ekonomi İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor

İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor

İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor

2.6.2021

BU yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, Türkiye ekonomisinde büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ederken ikinci çeyrekte güçlü ihracatın ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. 2021 yılı GSYH büyümesinin OVP tahminiyle uyumlu olacağı beklentisi güçlendi.
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