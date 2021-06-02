BU yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, Türkiye ekonomisinde büyüme eğiliminin devam ettiğine işaret ederken ikinci çeyrekte güçlü ihracatın ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. 2021 yılı GSYH büyümesinin OVP tahminiyle uyumlu olacağı beklentisi güçlendi.
İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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