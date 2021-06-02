Kuru meyvede 3 ürün 798 milyon $ kazandırdı

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılındaki 1,4 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının aslan payını 1 milyar dolarla kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümün oluşturduğunu belirterek, "Sezonun üçte ikisi geride kalmışken 798 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık" dedi. Celep, "Bu üç üründe dünyada açık ara lider konumda olan Türkiye, sağlıklı gıdada kilit bir tedarikçi. Dünyada adımızı ilk sıraya yazdırdık. 162 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuru kayısıda ABD, kuru incirde Almanya en büyük alıcılar" dedi.

MAKARNA, BULGUR VE İRMİK İHRACATI KAYDA BAĞLANDI

TICARET Bakanlığının tebliğiyle ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi. Söz konusu malların ihracı, yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerince yapılacak.