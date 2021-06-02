Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı! Yüzde 65 artış...

Bakan Muş, artan ihracat için "Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir" dedi.

İthalatın ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde54 artarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"TÜRKİYE, AB'YE ÜYELİK YOLUNDA KARARLI DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR"

Muş, AB üyelik hedefini Türkiye'nin her anlamda standartlarını yükseltmek için gerekli bir çıpa olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye AB'ye üyelik yolunda kararlı duruşunu sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile hem Gümrük Birliği kapsamında karşılaşılan sistemsel sorunlara çözüm bulunacağını hem de AB ile tercihli ticari ve ekonomik ilişkilerin tarım, hizmetler, kamu alımları ve e-ticaret gibi yeni alanlara genişletileceğine dikkati çekti.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN KISITLAYICI UYGULAMALARININ KALDIRILMASI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"

Suudi Arabistan'ın Türk firmalara ve ihraç ürünlerine yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamalarının ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunacaklarını aktaran Muş, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.