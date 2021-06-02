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Haberler Ekonomi Memur-Sen’den 2 sendikaya birlikte hareket etme çagrısı

Memur-Sen’den 2 sendikaya birlikte hareket etme çagrısı

Memur-Sen’den 2 sendikaya birlikte hareket etme çagrısı

2.6.2021

MEMUR-SEN Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu. Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına gönderdiği mektupta, "Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, bütün insanlığı olduğu gibi milletimizi ve ülkemizi de derinden etkileyen salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının sadece kamu görevlilerine değil bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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