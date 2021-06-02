Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 haziran’da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz.

Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."