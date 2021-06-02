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Haberler Ekonomi Pandemi destekleri 661 milyara ulaştı

Pandemi destekleri 661 milyara ulaştı

Pandemi destekleri 661 milyara ulaştı

2.6.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reformları Programı kapsamında ilk defa yayımlanan bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Kamu Maliyesi Raporu'na göre, Türkiye, salgınla mücadelenin başından itibaren bu alanda ekonomik önlemleri de devreye soktu. Bu kapsamda Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar GSYH'nin yüzde 11,7'si oldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

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