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Haberler Ekonomi Emeklilerin gözü Mayıs ayı artışında

Emeklilerin gözü artışında

Emeklilerin gözü Mayıs ayı artışında

3.6.2021

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamına çevrildi. Emekliler yeni zamlı maaşlarının netleşmesini beklerken, TÜİK bugün Mayıs ayı enflasyonunu kamuoyuna duyuracak. Merkez Bankası anketinde Mayıs ayına ilişkin enfllasyon beklentisi yüzde 1.27, Haziran ayı için de yüzde 0.82 çıktı. Kesinleşen 4 aylık enflasyon rakamı da eklenince 6 aylık enflasyon bir diğer deyişle emeklilerin ilk 6 aylık maaş zammı oranı 7.66'yı bulacak.
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