Faizi enflasyonun üzerinde tutacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir video konferans gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, çevrim içi konferansta, "Erken gevşeme beklentilerinin kalkması gerekli. Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek" dedi Ekonominin yeniden dengelenmesi ve kredi büyümesinin sağlanması için sıkı para politikası gerektiğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, "Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

● Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

● Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

● Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor.

● Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır.

DOLAR 8,60'IN ALTINA ÇEKİLDİ

ÖNCEKİ gece tarihi zirvesini 8,88'e kadar taşıyan dolar/ TL, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajları sonrası gün boyu seyrettiği 8,65 seviyelerinden 8,60'ların altına çekildi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu n yatırımcı toplantısında "Politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmayı sürdüreceğiz" ifadeleri ve verdiği mesajlar sonrasında dolarda gerileme oldu.