TÜRKİYE'DE kişi başı 93 kilogram yiyeceğin her yıl çöpe atıldığı belirtilirken, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri gıda israfına dikkat çekmek için sıfır atıkla yemek yaptı. Düzenlenen yarışmada öğrenciler gıda atığını da tüketilebilir hale dönüştürdü.
Gıda atıklarından yeni bir öğün yemek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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