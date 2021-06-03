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Haberler Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

38 Öğretim Üyesi alacak

38 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

03.06.2021, 09:38

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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