KDV indirimi 2 ay uzatıldı

PANDEMİ sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan çok sayıda hizmet kolundaki KDV indirimi iki ay daha sürecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de devam edecek. Cumhurbaşkanı kararına göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz'a kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edilecek.



YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada vergi indirimleri ile devletin 26 milyar liralık alacağından vazgeçerek iş dünyasını ve esnafı desteklediğini ifade etti. Başkan Erdoğan, ciro kaybı ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin esnafın yararlandığını, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği kapsamında yapılacak ödemelerin Haziran sonu itibariyle 67 milyar lirayı bulacağını belirtti. Hanelere nakdi ücret desteği de dahil bu kapsamda yapılan ödemelerin Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacağı belirtilirken vergi indirimleri devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılan KDV indirimi, dünkü Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle 2 ay daha uzatıldı. KDV indirimleri 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere Temmuz sonuna kadar sürecek.



BİLETE SIFIR VERGİ

Diğer yandan, işyeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve işyeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının da yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilecek. Bu arada 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.



İŞTE YARARLANAN SEKTÖRLER

İndirimli KDV'ye tabi sektörler şunlar: Yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım onarım faaliyetleri.

HAZAL ATEŞ/ANKARA