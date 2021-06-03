Mayıs’ta ihracat yüzde 65.5 yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz." dedi. Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 'nde (TİM) yaptığı konuşmada, bu yılın ilk 4 ayında ihracatta görülen güçlü performansın mayıs ayında da devam ettiğini söyledi. Muş, böylece ilk 5 ayda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşındığına işaret ederek, "Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolarla bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" dedi.