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Haberler Ekonomi Mezunlara tarımda 100 bin lira hibe

Mezunlara tarımda 100 bin lira hibe

Mezunlara tarımda 100 bin lira hibe

3.6.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan üreticilerin "Uzman Eller Projesi" kapsamındaki projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.
Cumhurbaşkanı Kararına göre 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek. Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesine yönelik projelere hibe verilecek.

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