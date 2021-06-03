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Haberler Ekonomi Müzisyenlere 3 bin lira destek

Müzisyenlere 3 bin lira destek

Müzisyenlere 3 bin lira destek

3.6.2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira destek yapılacağını duyurdu. Koronavirüs salgını kısıtlamaları, pek çok meslek dalını olduğu gibi çalışma alanlarının kapalı olmasından dolayı müzik emekçilerini de olumsuz etkiledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." denildi

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