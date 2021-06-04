İhracat artışı en çok gemi ve yatta

GEMİ ve yat, geçen ay 72 ülkeye 136 milyon 103 bin dolar değerinde ihracat yaparak dış satımını en çok artıran sektör oldu. İhracat geçen ay yüzde 134 artarken, Malta'ya 49 milyon 831 bin dolar, Yunanistan'a 22 milyon 895 bin dolar ve Rusya'ya 13 milyon 218 bin dolarlık satış yapıldığı bildirildi.

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