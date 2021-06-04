İzmir, konut fiyatları artışında dünya lideri

TÜRKİYE, küresel konut fiyatları artışında lider ülke oldu. Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank tarafından hazırlanan küresel konut fiyatları endeksine göre, mart ayı sonuna kadar geçen 12 aylık sürede konut fiyatları en çok artan ülke Türkiye oldu. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Türkiye'yi yüzde 22,1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16,6 artışla Lüksemburg izledi. ABD'de yüzde 13,2'lik veri 2005'ten bu yana en hızlı artış olarak kaydedildi. İller bazında bakıldığında yıllık en yüksek artış İzmir'de oldu. Buna göre Mart ayında İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 arttı. İzmir'i yüzde 30,3 ile Ankara, yüzde 28,9 ile İstanbul izledi. Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat İstanbul'da 6.447,2 TL, İzmir'de 5.026,2 TL olarak gerçekleşti.

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