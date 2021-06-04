TÜRKİYE'YE yönelik uçuşların kısıtlanması nedeniyle Rus turizm sektöründe de kayıplar yaşanıyor. Tez Tour Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, "Vatandaşların tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyoruz" dedi.
Rus turizmciler uçuşların başlamasını istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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