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Haberler Ekonomi Rus turizmciler uçuşların başlamasını istiyor

turizmciler uçuşların başlamasını istiyor

Rus turizmciler uçuşların başlamasını istiyor

4.6.2021

TÜRKİYE'YE yönelik uçuşların kısıtlanması nedeniyle Rus turizm sektöründe de kayıplar yaşanıyor. Tez Tour Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, "Vatandaşların tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyoruz" dedi.
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