Türkiye’nin otomobilinin kokpiti Kocaeli’den

TÜRKİYE'NİN Otomobili'nin kokpit üretimi Kocaeli'de yapılıyor. TOGG, otomotivdeki dönüşümün işaret fişeği oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'ndeki Farplas fabrikasını ziyaretinde, otodaki dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini söyledi.

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