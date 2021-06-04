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Haberler Ekonomi Yıllık enflasyon 7 ayın ardından ilk kez geriledi

Yıllık enflasyon 7 ayın ardından ilk kez geriledi

Yıllık enflasyon 7 ayın ardından ilk kez geriledi

4.6.2021

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi Mayıs'ta beklentilerin altında gerçekleşti ve aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 3,92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı. Ekonomistler, Mayıs'ta yüzde 16,59 ile beklentilerin altında gelen yıllık enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düştüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte maliyet yönlü baskıların boyutunun önem taşıdığını söyledi.

MAYIS verileriyle geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli yükselen ve Nisan'da yüzde 17,14'ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü.

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