Getir’in değeri 7,5 milyar doları aştı

GETİR, tamamladığı son yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım aldı ve değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı. Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor" diye konuştu.