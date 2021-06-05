Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu.THY duyurdu! Bu 8 ülkeden Türkiye'ye gelenler 14 gün karantinaya alınacak
İstanbul Havalimanı 3 Haziran’da 686 uçuş ile rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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