Kadın kooperatiflerine Halkbank’tan özel destek

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketi kurguladıklarını belirterek, "Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar destek sağlamaktayız." dedi. Arslan, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz Kadın Girişimci Destek Paketlerimizden faydalanmış ve yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Pozitif ayrımcılık yaparak kadınlara sağladığımız uygun finansman imkanlarını daha da çeşitlendirmek ve ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

FİNANSMAN SAĞLANACAK

ARSLAN, "Kadın girişimcilerimizden sonra sıra şimdi de kadın kooperatiflerimizde. Halkbank Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi ilk kez buradan, Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Bu destek paketimizle, finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açacağız. Ortaklarının en az yüzde 50'si kadın olan veya hisselerinin yüzde 50'si kadın ortaklara ait olan kooperatifleri hedeflemekteyiz. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı'nın ise kadın olmasını şart koşmaktayız" ifadelerini kullandı.