MERKEZ Bankası yönetimi Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilediğine dikkat çekilirken, gıda grubunda yatay seyrettiği, hizmet grubunda ise yükseldiği ifade edildi
Merkez Bankası’ndan kapanma etkisine vurgu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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