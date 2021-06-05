  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Merkez Bankası’ndan kapanma etkisine vurgu

’ndan kapanma etkisine vurgu

Merkez Bankası’ndan kapanma etkisine vurgu

5.6.2021

MERKEZ Bankası yönetimi Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilediğine dikkat çekilirken, gıda grubunda yatay seyrettiği, hizmet grubunda ise yükseldiği ifade edildi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merkez Bankası’ndan kapanma etkisine vurgu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.