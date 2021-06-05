Tarımda tarihin en yüksek ihracatı

TARIM sektörü, 11 milyar doları aşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı. Tarım ihracatı ise ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 11 milyar 57 milyon 202 bin dolara ulaştı. Tarım sektörünün ocak-mayıs dönemindeki dış satımlarına bakıldığında Ocak-Mayıs 2021 tarihin en yüksek 5 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Tarım sektörü böylece ocak-mayıs döneminde ilk defa 10 milyar doları aşmış oldu. Bu sürede en fazla ihracatı yapılan tarım ürünleri hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.
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